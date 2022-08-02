أعلنت وكالة الأنباء الكويتية KUNA عن صدور مرسوم حل مجلس الأمة الحالي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، حيث يترقب الجميع حاليًا الكشف عن موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الجديد في دولة الكويت، هذا وقد شهدت الكويت اليوم أيضًا، أداء الحكومة الكويتية الجديدة لليمن القانونية، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت

بدأ الكثير من الراغبين في الترشح في الانتخابات القادمة بالكويت في تجهيز أنفسهم لخوض غمار تلك المنافسة الديمقراطية القادمة لخدمة الشعب الكويتي، بخصوص موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الجديد في الكويت، ينص القانون الكويتي، إنه بعد حل مجلس الأمة، يجب انتخاب مجلس جديد خلال شهرين من موعد الحل، وإن لم تُجرى الانتخابات خلال 60 يومًا التالية للحل، يعود المجلس القديم بكامل صلاحياته.

من المرتقب أن تشهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 القادمة منافسة قوية في كل الدوائر الخمس، يذكر أنه يتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة، ليكون إجمالي أعضاء مجلس الأمة 50 عضوًا.