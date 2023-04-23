موعد انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويتي القادمة

يترقب الجميع في الكويت موعد انتخابات مجلس الأمة القادمة 2023 وذلك بعد حل مجلس 2020 بقرار أميري من صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح، جاء قرار الحل بناء على المادة رقم 107 من الدستور الكويتي، وتنص تلك المادة أيصًا عن موعد الانتخابات القادمة قانونًا بعد الحل.

متى انتخابات مجلس الأمة 2023 الكويتي القادمة؟

ينص القانون والدستور أنه في حالة الحل يجب أن تتم انتخابات مجلس الأمة 2023 القادمة خلال شهرين من موعد صدور مرسوم الحل، وفي حال عدم إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة، يعود المجلس السابق بكامل هيئته وبكل حقوقه القانونية في الانعقاد على الفور، عليه سوف تتم الدعوة للانتخابات القادمة خلال شهرين من موعد الحل.

وكانت الكويت قد شهدت أزمة سياسية، بعد حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2020 وعدم دستورية انتخابات 2022، وجاء القرار بحل مجلس 2020 للخروج من تلك الأزمة والعودة للشعب من جديد في اختيار من يمثله في انتخابات الكويت 2023، والتي ستشهد منافسة كبيرة بين المرشحين.