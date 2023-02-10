موعد بداية الدراسة في جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت
أُعلن في الكويت رسميًا عن موعد بداية الدراسة في جامعة عبدالله السالم الجديدة وتاريخ بداية عملها وتشغيلها واستقبال الطلبة الجدد، ستكون جامعة عبدالله السالم هي المنظمة التعليمية الجامعية الأحدث في دولة الكويت، وستعمل كرافد هام لسوق العمل الكويتي، إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجامعة الجديدة ستعمل على تقديم تخصصات علمية جديدة يحتاجها سوق العمل.
موعد بداية الدراسة في جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت
- أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني أن موعد بداية الدراسة في كليات جامعة عبدالله السالم من سبتمبر 2023 مع بداية العام الدراسي القادم 2023-2024.
- تسعى جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت إلى تحقيق عدة أهداف منها: تشجيع الابتكار في التعليم، التميز في البحث العلمي، الإبداع وريادة الأعمال.
- كليات جامعة عبدالله السالم هي: كلية الهندسة والطاقة، كلية الحوسبة والنظم، كلية الأعمال المعاصرة، كلية الصحة والطب.
- هي جامعة من الجيل الرابع.