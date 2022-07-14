موعد بداية العمرة 1444 بعد نهاية موسم الحج.. السعودية تُصدر بيانًا منذ قليل

بواسطة محمود عطا الله
موعد بداية العمرة بعد الحج 1444 موعد بداية العمرة بعد الحج 1444

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانًا هامًا منذ قليل، حددت من خلاله موعد بداية موسم العمرة 1444 بعد نهاية موسم الحج الحالي 1443، جاء بيان وزارة الحج والعمرة، ليجيب عن تساؤلات ملايين المسلمين حول العالم، الراغبين في زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة للعام الهجري الجديد 1444 ولزيارة المسجد النبوي بالمدينة، اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، وقر أعيننا بالتواجد في أطهر بقاع الأرض بمكة والمدينة.

موعد بداية العمرة 1444 بعد حج 1443

قالت وزارة الحج والعمرة، إن موعد بداية موسم العمرة 1444 الجديد يبدأ من يوم 30 يوليو 2022 لكل الراغبين في أداء المناسك من كل دول العالم، حيث يتم استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من خارج المملكة من جميع دول العالم بداية من يوم 30 يوليو ، وقالت أن شروط العمرة متواجدة على الموقع الرسمي للوزارة، المعتمرين من داخل السعودية يمكنهم الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.

هذا وتؤكد الحسابات الفلكية أن السنة الهجرية الجديدة 1444 تبدأ يوم 30 يوليو 2022 وهو يوم الأول من محرم 1444، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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