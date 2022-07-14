موعد بداية العمرة 1444 بعد نهاية موسم الحج.. السعودية تُصدر بيانًا منذ قليل

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانًا هامًا منذ قليل، حددت من خلاله موعد بداية موسم العمرة 1444 بعد نهاية موسم الحج الحالي 1443، جاء بيان وزارة الحج والعمرة، ليجيب عن تساؤلات ملايين المسلمين حول العالم، الراغبين في زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة للعام الهجري الجديد 1444 ولزيارة المسجد النبوي بالمدينة، اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، وقر أعيننا بالتواجد في أطهر بقاع الأرض بمكة والمدينة.

موعد بداية العمرة 1444 بعد حج 1443

قالت وزارة الحج والعمرة، إن موعد بداية موسم العمرة 1444 الجديد يبدأ من يوم 30 يوليو 2022 لكل الراغبين في أداء المناسك من كل دول العالم، حيث يتم استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من خارج المملكة من جميع دول العالم بداية من يوم 30 يوليو ، وقالت أن شروط العمرة متواجدة على الموقع الرسمي للوزارة، المعتمرين من داخل السعودية يمكنهم الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا.

هذا وتؤكد الحسابات الفلكية أن السنة الهجرية الجديدة 1444 تبدأ يوم 30 يوليو 2022 وهو يوم الأول من محرم 1444، كل عام وأنتم بخير.