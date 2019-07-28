موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 1440/2019 فلكيا في السعودية والإمارات والكويت

ننشر موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 1440/2019 فلكيا في السعودية والكويت والإمارات وفي عدد من الدول العربية وعدد من دول العالم، حيث يترقب الجميع في العالم الإسلامي تاريخ بداية أول ذي الحجة من كل عام لصيام الأيام العشرة الأولى المباركة منه، حيث أنه في تلك الليالي والأيام الكريمة توجد نفحات ربانية عظيمة جدا، حيث يحافظ المسلم على الاجتهاد والتقرب من الخالق خلال تلك الأيام للفوز بنفحة من تلك النفحات الربانية العظيمة.

فضل صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة

العمل الصالح خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل أكثر من باقي أيام العام، ومن أفضل الأعمال الصالحة بالطبع هي الصوم، ومن الأحاديث النبوية الشريفة بخصوص هذا الأمر:

روى ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

كما أقسم الله عز وجل بالليالي العشر الأوائل من ذي الحجة في القرآن الحكيم “والفجر وليال عشر” صدق الله العظيم.

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2019 في السعودية والإمارات والكويت فلكيا

يوم رؤية هلال ذي الحجة 1440 سيكون يوم الخميس 29 ذي القعدة الموافق 1 أغسطس 2019، وطبقا للحسابات الفلكية سوف تتم مشاهدة هلال ذي الحجة مساء هذا اليوم، ليكون موعد أول ذي الحجة وبداية صوم العشر الأوائل منه في السعودية والإمارات والكويت ومعظم دول العالم فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، كل عام وأنتم بخير.