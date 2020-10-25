موعد برنامج «أمة 2020» على قناة الراي مع الإعلامي عبدالله بوفتين

تبدأ رسميًا منافسات انتخابات مجلس الأمة 2020 في الدوائر الخمسة، هذا تقدم قناة الراي برنامج «أمة 2020» لتغطية الانتخابات المرتقبة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد برنامج أمة 2020 على قناة الراي مع الإعلامي المتميز عبدالله بوفتين، حيث يقدم البرنامج لقاءات مميزة مع المرشحين في انتخابات الكويت 2020، ومقابلات مع الناخبين والناخبات، وعرض لبرامج المرشحين.

موعد برنامج أمة 2020 على قناة الراي

أعلنت قناة الراي رسميًا أن موعد برنامج عبدالله بوفتين الجديد أمة 2020، حيث يُعرض البرنامج يوميًا بداية من الساعة 10.30 مساء، وعبدالله بوفتين إعلامي متميز وناشط سياسي كويتي، يقدم البرامج الحوارية السياسة باقتدار، وهو من مواليد دولة الكويت عام 1982، من أشهر البرامج التي قدمها “لقاء الراي” خلال الفترة من 2009 حتى 2013.

تُقام انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 كما أعلن مجلس الوزراء ومجلس الأمة، هذا وتفتح اللجنة المشرفة على الانتخابات أبوابها لاستقبال أوراق المرشحين يوم الإثنين 2020 ولمدة عشرة أيام، حيث يُغلق باب الترشح بنهاية دوام يوم 4 نوفمبر 2020.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020.

أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020

أسماء المرشحين الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

يفوز في انتخابات مجلس الأمة 2020 عدد 50 مترشح هو إجمالي عدد مقاعد المجلس، بواقع فوز 10 مترشحين من كل دائرة، حيث تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، يبلغ عدد الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين ما يقرب من 570 ألف ناخب وناخبة.