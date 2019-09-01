موعد برنامج الشيف حسن على قناة الحياة الجديد 2019 “برنامج أكلات وتكات” ومواعيد الإعادة

نقدم موعد برنامج الشيف حسن على قناة الحياة الجديد 2019 “برنامج أكلات وتكات” وذلك بعد عودة الشيف لقناة الحياة من جديد مع بداية شهر سبتمبر 2019، ومن المرتقب أن يحقق برنامج الشيف حسن على قناة الحياة نجاح عريض وكبير نظرا للشعبية الكبيرة للشيف حسن في مصر والوطن العربي وشعبية ونسبة مشاهدي قناة الحياة الكبيرة في كل مكان.







موعد برنامج الشيف حسن على قناة الحياة 2019 برنامج أكلات وتكات

الشيف حسن صاحب الشعبية الكبيرة في عالم الطبخ في مصر والوطن العربي له الكثير من الجمل المشهورة مثل “يا جمالو” وجملة “يا حركاتك يا تكاتك” وتم اختيار اسم البرنامج من تلك الجملة الأخيرة ليطلق على البرنامج الجديد اسم أكلات وتكات، موعد برنامج الشيف حسن على قناة الحياة من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 2.30، موعد إعادة برنامج الشيف حسن عند الساعة 4 فجرا.







الشيف حسن بدأ تقديم برامج الطبخ مع التلفزيون المصري حيث قدم برنامج من كل بلد أكلة، بعدها عمل في قناة الحياة، ثم انتقل في عام 2013 للعمل في قناة mbc مصر، وعمل بها خمسة سنوات كاملة حتى 2018، ليعود مجددا الشيف حسن لقناة الحياة من جديد.