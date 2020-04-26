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موعد برنامج د. علي جمعة في رمضان 2020 “مصر أرض الأنبياء” على القناة الأولى المصرية، CBC، DMC

بواسطة محمود عطا الله
موعد برنامج علي جمعة رمضان موعد برنامج علي جمعة رمضان

ننشر موعد برنامج الدكتور على جمعة خلال شهر رمضان الفضيل 2020 هذا البرنامج الذي يحمل إسم مصر أرض الأنبياء، حيث من المرتقب أن يحقق هذا البرنامج المتميز نسب مشاهدة كبيرة جدًا بسبب الموضوعات الهامة التي يتناولها، هذا ويتناول برنامج الدكتور على جمعة في رمضان 2020 قصص عدد من الأنبياء والرسل في مصر، ومعلومات متميزة ورائعة.

القنوات الناقلة لبرنامج علي جمعة في رمضان

بخصوص القنوات الناقلة لبرنامج الدكتور على جمعة خلال شهر رمضان 2020 برنامج (مصر أرض الأنبياء) فسوف يتمكن الجميع من مشاهدة حلقات البرنامج على عدة قنوات فضائية مفتوحة مصرية وهي: القناة الأولى للتلفزيون المصري، قناة cbc، قناة dmc، وتعرض البرنامج أيضًا قناة الناس، مُقدم البرنامج الإعلامي عمرو خليل، والبرنامج من إنتاج (سينرجي).

موعد برنامج علي جمعة في رمضان 2020

يقدم البرنامج مشاهد رائعة من أماكن قصص الأنبياء في مصر، والبداية ستكون مع نبي الله إدريس “حكيم الحكماء”، مرورًا بقصة سيدنا يوسف، وسيدنا موسى وهارون، ورحلة العائلة المقدسة في مصر، زيارة سيدنا محمد خاتم النبيين لسيناء، موعد برنامج الدكتور على جمعة في رمضان 2020 في الأوقات التالية:
القناة المصرية الأولى الساعة 1.30 ظهرًا.
قناة cbc الساعة 4 مساء.
قناة dmc الساعة 6 مساء.
قناة الناس الساعة 9 مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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