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موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم مصطفى الأغا 2021

بواسطة عزت محمد
موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم موعد مسابقة الحلم 2022

مسابقة الحلم في برنامج صدى الملاعب على قناة إم بي سي لمقدمه الإعلامي الكبير مصطفى الأغا من أكثر البرامج التي حازت على اعجاب ومشاهدة الملايين من المتابعين على مستوى الوطن العربي، فهي مسابقة كبيرة تقدم جائزة كبرى للفائز تقدر بالمليون دولار، في السطور القادمة نستعرض موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم مصطفى الأغا 2021 وطريقة الاشتراك بالمسابقة والشروط الواجب استيفائها للتقديم على مسابقة الحلم.

1 موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم
2 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
3 أرقام الاشتراك من مصر
4 أرقام الاشتراك من العراق
5 أرقام الاشتراك من الأردن
6 أرقام الاشتراك من فلسطين
7 أرقام الاشتراك من سوريا
8 أرقام الاشتراك من المغرب
9 أرقام الاشتراك من تونس
10 أرقام الاشتراك من الكويت
11 أرقام الاشتراك من السعودية
12 أرقام الاشتراك من الإمارات

موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم

برنامج صدى الملاعب يقوم بعرض مسابقة الحلم في يوم الأحد في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالسحب مع مطلع شهر يولية الجاري لمسابقة الحلم خلال السحب الجديد عبر برنامج صدى الملاعب للفوز بالجائزة الكبرى في يوم الأحد بالحلقة المنتظرة، حيث يحصل الفائزة على جائزة تبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي، ثم يتم الإعلان عن جائزة النصف مليون دولار والفوز بمنزل على أراضي جزر اليونان.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم في برنامج صدى الملاعب عبر ارسال رسالة على الأرقام التالي من الدول المختلفة، والأرقام هي:

أرقام الاشتراك من مصر

  • Etisalat 95450
  • Vodafone 95450
  • Orange 95450

أرقام الاشتراك من العراق

  • Asiacell 2266
  • Korek 2180
  • Zain 2833 1200

أرقام الاشتراك من الأردن

  • Orange 98880
  • Umniah 98858
  • Zain 98858 70

أرقام الاشتراك من فلسطين

  • Jawwal 1623
  • Wataniya 6750

أرقام الاشتراك من سوريا

  • MTN 1736
  • Syriatel 1736

أرقام الاشتراك من المغرب

  • Inwi 9669
  • Orange 9669

أرقام الاشتراك من تونس

  • Tunisie Telecom 85988
  • Ooredoo 85988
  • ORANGE 85988

أرقام الاشتراك من الكويت

  • Zain 96922
  • VIVA 50640
  • GSM 4141
  • gsm 4141

أرقام الاشتراك من السعودية

  • Mobily 650444
  • Zain 755505
  • Zain 755505
  • Mobily 650444
  • LEBARA 313131
  • Virgin Mobile 300300
  • Thuraya 0088216101074

أرقام الاشتراك من الإمارات

  • Etisalat 6070
  • Du 3636

كما يشترط على المتقدم للتسجيل في مسابقة الحلم والاشتراك أن يكون أكبر من 18 عامًا، ويكون حاملًا لجنسية عربية، ولا يكون لديه أية صلة قرابة بينه وبين مسئولي مسابقة الحلم.

عزت محمد

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