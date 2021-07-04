مسابقة الحلم في برنامج صدى الملاعب على قناة إم بي سي لمقدمه الإعلامي الكبير مصطفى الأغا من أكثر البرامج التي حازت على اعجاب ومشاهدة الملايين من المتابعين على مستوى الوطن العربي، فهي مسابقة كبيرة تقدم جائزة كبرى للفائز تقدر بالمليون دولار، في السطور القادمة نستعرض موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم مصطفى الأغا 2021 وطريقة الاشتراك بالمسابقة والشروط الواجب استيفائها للتقديم على مسابقة الحلم.

موعد برنامج صدى الملاعب مسابقة الحلم

برنامج صدى الملاعب يقوم بعرض مسابقة الحلم في يوم الأحد في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالسحب مع مطلع شهر يولية الجاري لمسابقة الحلم خلال السحب الجديد عبر برنامج صدى الملاعب للفوز بالجائزة الكبرى في يوم الأحد بالحلقة المنتظرة، حيث يحصل الفائزة على جائزة تبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي، ثم يتم الإعلان عن جائزة النصف مليون دولار والفوز بمنزل على أراضي جزر اليونان.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم في برنامج صدى الملاعب عبر ارسال رسالة على الأرقام التالي من الدول المختلفة، والأرقام هي:

أرقام الاشتراك من مصر

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

أرقام الاشتراك من العراق

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

أرقام الاشتراك من الأردن

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

أرقام الاشتراك من فلسطين

Jawwal 1623

Wataniya 6750

أرقام الاشتراك من سوريا

MTN 1736

Syriatel 1736

أرقام الاشتراك من المغرب

Inwi 9669

Orange 9669

أرقام الاشتراك من تونس

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

أرقام الاشتراك من الكويت

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

أرقام الاشتراك من السعودية

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

أرقام الاشتراك من الإمارات

Etisalat 6070

Du 3636

كما يشترط على المتقدم للتسجيل في مسابقة الحلم والاشتراك أن يكون أكبر من 18 عامًا، ويكون حاملًا لجنسية عربية، ولا يكون لديه أية صلة قرابة بينه وبين مسئولي مسابقة الحلم.