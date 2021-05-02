موعد ثلث الليل الأخير في الكويت اليوم 21 رمضان

حساب موعد بداية ثلث اليل الأخير في الكويت يشغل تفكير الجميع خلال تلك الأيام المباركة وخاصة مع بداية الليالي لعشرة الأخيرة من شهر رمضان 2021-1442 الفضيل، وحسب متى يبدأ ثلث الليل الأخير يتم عبر عملية حسابية بسيطة نستعرضها من خلال هذا التقرير، وصلاة القيام التي تُقام خلال هذا الوقت من الليل، وكذلك الأذكار خلال هذا الوقت من أفضل العبادات للتقرب من الخالق عز وجل، حيث أنك تفضل خلال هذا الوقت الصعب أن تكون بجولر الخالق تطلب فضله ورحمته.

حساب ثلث الليل الأخير الكويت وأي مكان في لعالم

تبدأ عملية حساب موعد بداية ثلث الليل الأخير بقسمة عدد الساعات بين اذاني المغرب والفجر على (3)، ناتج تلك العملية الحسابية يطرح من موعد اذان الفجر، والناتج يكون هو موعد بداية الثلث الأخير من الليل والذي يستمر حتى وقت اذان الفجر، هذا وخلال هذا الوقت نفحات ربانية عظيمة، ويستجيب الخالق لدعاء عبده فيها، بشرط أن تتحقق الأركان الصحيحة للدعاء.

موعد ثلث الليل الأخير الكويت ليلة 21 رمضان 2021

نبدأ عملية حساب بداية ثلث الليل الأخير في الكويت ليلة 21 رمضان 2021 حيث أن عدد الساعات بين اذان المغرب والفجر هو 9.10 ساعة عند القسمة على ثلاثة الناتج 3 ساعات و 3 دقائق، نطرح هذا الرقم من موعد اذان الفجر 3.37 يكون موعد بداية ثلث الليل في الكويت عند الساعة 12.34 بعد منتصف الليل، اللهم تقبل من الجميع.