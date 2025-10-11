موعد زيارة ترامب لإسرائيل ومصر

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المحتمل أن يسافر للشرق الأوسط ليكون متواجدًا لحظة توقيع الاتفاق النهائي بين إسرائيل وحماس، فقد أكدت مصادر مطلعة موعد وصول ترامب للشرق الأوسط، ومن المرتقب أن يتوجه ترامب إلى إسرائيل أولا قبل أن يتوجه إلى مصر.

متى يصل ترامب للشرق الأوسط:

قالت القناة 12 العبرية، أن ترامب سوف يصل إلى إسرائل في التاسعة من صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بعد ساعتين يلقي خطابًا أمام الهيئة العامة للكينست بالقدس.

من المرتقب أن تكون هناك قمة عالمية في مصر بخصوص غزة، تمت دعوة الرئيس الأمريكي لها، وكبار قادة الدول العربية والأوروبية والإسلامية، وستكون تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.