موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر 5 أيار 2020

نتابع معكم كل جديد حول موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مايو 2020 الذي ينتظره الكثيرين في بغداد ونينوي والبصرة وفي كل المدن العراقية، كما نستعرض معكم سبب تأخير صرف رواتب المتقاعدين بالعرق لهذا الشهر، هذا وتمر البلاد بظروف اقتصادية صعبة خلال الفترة الحالية مثلها مثل باقي دول العالم من معاناه مع الحدث الذي وضع كل الدول تحت الحظر وأدى إلى الانخفاض الكبير في سعر النفط.

بخصوص سبب عدم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مايو 2020 الجاري، تؤكد بعض المصادر المقربة من دوائر صنع القرار، أن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، كانت قد قررت وقف صرف رواتب المتقاعدين، وترك الأمر للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدراسة الأمر بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، يذكر أنه قد سرت اشاعات كثيرة خلال الفترة الماضية تحدثت عن تخفيض الرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق شهر مايو 2020

صدر منذ قليل بيان رسمي بخصوص موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر مايو 2020، البيان صدر من مكتب حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يؤكد البيان أن النائب الأول قد اتفق مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي على صرف الرواتب غدًا السبت، تابعونا مع كل جديد.

أكدت عدة مصادر مطلعة بالعراق، أن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الجديد، قد وافق على صرف رواتب المتقاعدين يوم السبت.