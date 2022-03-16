موعد صرف مكافأة المتقاعدين في الكويت 2022.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الحكومة عن صرف مكافأة للمتقاعدين في دولة الكويت بقيمة 3000 دينار لكل متقاعد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صرف تلك المكافأة، والتي تأتي كثمار لنجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا وقد أعدت الحكومة مشروع قرار صرف مكافأة المتقاعدين على أن تتم مناقشته في جلسة مجلس الأمة.
موعد صرف مكافأة المتقاعدين في الكويت 2022
- أكدت مصادر مطلعة أن موعد صرف مكافأة المتقاعدين في الكويت بقيمة 3000 دينار سوف تكون قبل عيد الفطر القادم.
- وجه رئيس مجلس الوزراء بعدم اقتطاع أي ديون من تلك المكافأة وأن تصرف كاملة لكل مستحقيها.
- تصرف المكافأة للمستحقين بعد وفاة المتقاعد.
- مكافأة 3000 دينار للمتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص.
- سوف تصرف الحكومة 20 دينار زيادة سنوية على معاش كل متقاعد.