موعد صرف معاشات المتقاعدين ومستحقي الأنصبة بالكويت

قررت وزارة المالية بدولة الكويت، طبقا لجريدة الأنباء الكويتية، إيداع معاش المتقاعدين ومستحقي الأنصبة بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم الخميس القادم الموافق 28 أبريل 2022، وصرح مصدر مسئول بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأموال سوف تودع في حسابات المستفيدين مبكراً هذا الشهر وذلك للتيسير على أصحاب المعاشات من المتقاعدين وأسرهم لتلبية احتياجاتهم في عيد الفطر المبارك.

تقديم صرف معاشات المتقاعدين ومستحقي الأنصبة بالكويت

يأتي قرار وزارة المالية الكويتية بتقديم موعد صرف معاشات شهر مايو للعام الجاري، بحيث تكون المبالغ مودعة بالفعل في حسابات المستفيدين قبل موعد عيد الفطر المبارك، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين مستحقي المعاشات.

جدير بالذكر أن لجنة مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كانت قد أقرت صرف مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بقيمة سنوية تبلغ 20 دينا، وتصرف زيادة هذا العام بمبلغ 30 دينار، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات والإجراءات التي صرح بها أحمد الحمد رئيس اللجنة المشتركة.

القرارات الأخيرة والتي صدرت مع بداية شهر أبريل الجاري قابلها المواطنين الكويتين بترحيب كبير على أمل أن ترفع بعض الأعباء عن كاهل المواطن الكويتي.