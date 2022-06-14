موعد صرف منحة المتقاعدين في الكويت.. وزير المالية يُجيب

علق وزير المالية عبد الوهاب الرشيد عن الاستفسار الهام بخصوص موعد صرف منحة المتقاعدين في الكويت بقيمة 3000 دينار لكل متقاعد، كما أكد سيادة الوزير اليوم أن مكتبه مفتوح دائمًا للمتقاعدين، وقال للمتقاعدين “أبشروا بالخير”، جاءت تصريحات وزير المالية بعد جلسة مجلس الأمة اليوم، والتي تمت الموافقة خلالها على منحة المتقاعدين والزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، حيث كانت نتيجة التصويت هو موافقة إجمالي الحاضرين (38) على تقرير وزارة المالية.

موعد صرف منحة المتقاعدين في الكويت

قال وزير المالية، أن موعد صرف منحة المتقاعدين (3000 دينار) سيكون بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، وقد شكر وزير المالية الله عز وجل وقال “وفقنا في خدمة المتقاعدين والحرص على استدامة مؤسسة التأمينات في نفس الوقت”.

وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم، على صرف 3000 دينار لكل متقاعد أو ورثته في حالة وفاته، زيادة المعاشات سنويًا بقيمة 20 دينار بداية من أغسطس 2023، وزيادة 30 دينار بداية من أغسطس 2022، تقوم الخزانة العامة بدعم مؤسسة التأمينات بمبلغ 500 مليون دينار مع بداية كل سنة مالية لسد العجز الاكتواري للمؤسسة، هذا وقد أكدت بعض المصادر أن الحكومة الكويتية تحرص على صرف منحة 3000 في أقرب وقت ممكن، لذا من المرتقب أن يكون صرف المنحة قبل إجازة عيد الأضحى القادمة في الكويت،