موعد صلاة الاستسقاء في قطر اليوم الخميس وأماكن المساجد والمصليات في الدوحة

تُقيم دولة قطر صلاة الاستسقاء اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 في ما يقرب من 90 مسجدا منتشرة في كل أنحاء الدولة، حيث وجهت الدعوة لكل المواطنين والمقيمين للمشاركة في تلك الصلاة، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة الاستسقاء في قطر 2021 اليوم الخميس، وأماكن المساجد التي تستضيف صلاة الاستسقاء في الدوحة وكل المدن القطرية، وتعتبر صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

موعد صلاة الاستسقاء في قطر اليوم

صلاة الاستسقاء تُقام جماعة بإمام، وهي مثل صلاة العيد، الركعة الأولى تبدأ بسبع تكبيرات، والركعة الثانية تبدأ بخمس ركعات، يشارك الجميع فيها طلبا للمطر في أوقات الجدب، وقد أقام سيدنا محمد تلك الصلاة النافلة، موعد صلاة الاستسقاء في قطر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 عند الساعة 5.54 صباحًا.

أماكن مساجد صلاة الأستسقاء اليوم في قطر

حددت وزارة الأوقاف ما يقرب من 90 مسجدا ومصلى لاستقبال المصلين خلال صلاة الاستسقاء، وبعد الصلاة هناك خطبة، يحث فيها الإمام الجميع إلى التوبة والعودة إلى الله، والإكثار من الأعمال الصالحة والصدقات.







