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موعد صلاة الضحى في الدوحة بالساعة اليوم الخميس

بواسطة محمود عطا الله
وقت صلاة الضحى الدوحة بالساعة وقت صلاة الضحى الدوحة بالساعة

نقدم وقت صلاة الضحى الدوحة بالساعة اليوم الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 7 رمضان 1441 بالعاصمة القطرية، وصلاة الضحى هي سنة نبوية كريمة مؤكدة، حيث كان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يواظب على صلاة الضحى، وهي دأب الصحابة والصالحين، ويُطلق عليها صلاة الأوابين، ولها فضل عظيم وكبير، وهي طريق من طرق الفوز بالجنة، وهو الفوز العظيم.

وقد أوصى شفيعنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى، فمن الأحاديث الكريمة عن أهمية تلك الصلاة “عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث :صيامِ ثلاثةِ أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتِرَ قبل أن أرقد (أنام) متفق عليه”، وعن صفة صلاة الضحى فهي تًصلى اثنتين اثنتين، أقلها ركعتين وأكثرها ثماني ركعات، ويتم التسليم بعد كل ركعتين.

موعد صلاة الضحى الدوحة بالساعة اليوم الخميس

بخصوص وقت صلاة الضحى فيمكن أن تُصلى تلك الصلاة خلال الفترة الممتدة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح (تبدأ بعد 15 دقيقة من شروق الشمس) وحتى قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، ووقت صلاة الضحى في الدوحة اليوم الخميس 30 أبريل 2020 يبدأ من الساعة 5.13 صباحًا حتى الساعة 11.21 صباحًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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