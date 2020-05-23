موعد صلاة العيد الدمام 2020 السعودية

موعد صلاة عيد الفطر الدمام 2020 في المنازل بالسعودية هو أهم ما يشغل تفكير الجميع في مدينة الدمام بعد دخولنا في الساعات الأولى من أول أيام العيد وغرة شهر شوال 1441، klma.org حيث نقدم موعد صلاة العيد الدمام في المنازل، بعد الكشف رسميًا أنه لن تُقام الصلاة هذا العام بالمساجد، وسوف يتم الاكتفاء بالصلاة في البيوت، حيث يكون رب الأسرة هو الإمام لأداء تلك الصلاة والتي تشهد الفرحة الحقيقية للعيد.

موعد صلاة العيد الدمام 2020 في المنازل بالسعودية

أصدرت المحكمة العليا بيان رسمي بخصوص موعد أول أيام عيد الفطر 1441 في السعودية، حيث أثبتت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1441، أن عدد أيام شهر رمضان 1441 في السعودية لهذا العام 30 يومًا، وأن أخر أيام الشهر الفضيل هو يوم السبت الموافق 23 مايو 2020، وأول أيام عيد الفطر هو يوم الأحد 24 مايو، وعليه يكون وقت صلاة عيد الفطر الدمام بالمنازل عند الساعة 5.04 صباح الأحد.

مواعيد صلاة عيد الفطر بالمنازل في السعودية 2020

سوف تقوم المساجد ببث تكبيرات العيد قبل صلاة العيد بالبيوت في الدمام وكل المدن السعودية بعشرة دقائق، بعد التكبيرات يؤذن للصلاة في البيوت، صلاة العيد هذا العام بدون خطبة.