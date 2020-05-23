موعد صلاة العيد الدوحة 2020 قطر

موعد صلاة عيد الفطر الدوحة في المنازل 2020 قطر هو أهم ما يشغل تفكير الجميع في الدوحة العاصمة القطرية وكل مدن قطر، حيث نقدم من خلال هذا التقرير عبر موقع klma.org وقت صلاة العيد الدوحة قطر 2020 في المنازل وذلك بعد دخولنا رسميًا في الساعات الأولى من غرة شهر شوال 1441 وأول أيام عيد الفطر السعيد، وقد أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا عدم إقامة صلاة العيد 1441 بالمساجد لهذا العام، مع الاكتفاء بأداء الصلاة في البيوت.

موعد صلاة العيد الدوحة 2020 في المنازل قطر

كان موعد يوم رؤية هلال شهر شوال 1441 في قطر مساء يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو 2020، وثبت من خلال الرؤية الشرعية عدم ثبوت هلال شوال في سماء الدوحة والمدن القطرية، ليكون يوم السبت 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون موعد أول أيام عيد الفطر وغرة شوال هو يوم الأحد 24 مايو 2020، موعد صلاة عيد الفطر الدوحة في المنازل 2020 عند الساعة 5 صباح يوم الأحد.

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من المرتقب، أن تبث مساجد دولة قطر تكبيرات العيد قبل موعد صلاة العيد في الدوحة وكل مدن الدولة، على أن يقام أذان صلاة العيد، وتكون الدعوة لصلاة العيد في المنازل هذا العام، صلاة العيد هذا العام سوف تكون بدون خطبة العيد، كل عام وأنتم بخير.