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موعد صلاة العيد الطائف 2020 السعودية

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الفطر الطائف موعد صلاة عيد الفطر الطائف

موعد صلاة عيد الفطر الطائف 2020 في المنازل بالسعودية هو أهم ما يشغل تفكير الجميع من المواطنين والمقيمين في الطائف الآن، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير وقت صلاة العيد الطائف 1441 في البيوت وذلك بعد دخولنا في الساعات الأولى من أول أيام شهر شوال الكريم بالسعودية وأول أيام عيد الفطر السعيد، وصلاة العيد هذا العام سوف تُقام في المنازل في حدث لم يتكرر في العقود السابقة.

موعد صلاة العيد الطائف 2020 السعودية

عدد أيام شهر رمضان الفضيل 1441 في السعودية هذا العام كانت 30 يومًا ليكون الشهر الفضيل كامل العدة، وموعد صلاة العيد في الطائف وكل مدن السعودية صباح يوم الأحد 24 مايو 2020، وأنتهى شهر رمضان الفضيل يوم السبت 23 مايو 2020، وكما ذكرنا سوف تكون صلاة العيد هذا العام في المنازل وبدون خطبة، حيث يقوم كل رب أسرة بدور الإمام في تلك الصلاة التي تعبر بصدق عن فرحة العيد، موعد صلاة عيد الفطر في الطائف عند الساعة 5.53 صباح الأحد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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