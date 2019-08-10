موعد صلاة العيد بدبي 2019 الإمارات وأماكن مساجد ومصليات “صلاة عيد الأضحى”

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى بدبي 2019 في الإمارات والتي من المقرر لها أن تقام صباح يوم الأحد 11 غسطس 2019 الموافق أول أيم عيد الأضحى، هذا ويحرض الجميع في دبي على المشاركة في صلاة العيد من المواطنين والمقيمين والسائحين العرب والمسلمين القادمين لمدينة دبي خلال إجازة العيد، ومدينة دبي الان هي أهم وجهة سياحية في المنطقة والعالم، وتقدم خلال عيد الأضحى 2019 مجموعة مبهرة من الفعاليات المتميزة والتي ترضي جميع الأذواق والأعمار.

موعد صلاة العيد بدبي 2019

هذا ومن الجدير بالذكر أن موعد بداية شهر ذي الحجة 1440 الكريم في الإمارات والسعودية كان يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أغسطس 2019، ويوم وقفة عرفات هو يوم السبت العاشر من ذي الحجة، ليكون موعد صلاة عيد الأضحى بدبي وكل مدن الإمارات صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر أغسطس 2019 الجاري.



موعد صلاة العيد بدبي 2019 صباح يوم الأحد عند الساعة 6.05.

أماكن صلاة العيد بدبي 2019

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بحكومة دبي، عن أماكن ومساجد ومصليات “صلاة عيد الأضحى 2019 بدبي”، كما تم تجهيز المساجد والمصليات بكل أنحاء مدينة دبي لتكون في أبهى صورها خلال الصلاة، كما تم تجهيز مكبرات الصوت للأستماع لتكبيرات العيد الجميلة، والأستماع لخطبة العيد، أماكن المصليات هي:

أماكن صلاة العيد بدبي

كل عام وأنتم بخير.