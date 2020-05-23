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موعد صلاة العيد دبي 2020 بالإمارات

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الفطر دبي بالمنازل موعد صلاة عيد الفطر دبي بالمنازل

موعد صلاة عيد الفطر دبي 2020 بالمنازل هو أهم ما يشغل تفكير المتواجدين في دبي الآن من المواطنين والميمين بالدولة وذلك بعد دخولنا في أخر ساعات من شهر رمضان الفضيل وأول ساعات شهر شوال الفضيل وأول أيام عيد الفطر السعيد 2020 بدولة الإمارات، معرفة موعد صلاة العيد في دبي من هنا، وعلى عكس المعتاد لسنين طويلة، تقرر أن يتم الاكتفاء بصلاة العيد في المنازل بمدينة دبي وكل أرجاء ومدن دولة الإمارات، وهو نفس القرار الواقع في كل الدول الخليجية والعربية، وذلك حتى يمر الوطن بسلام من الأحداث الحالية هو وكل العالم بإذن الله.

موعد صلاة العيد دبي 2020 بالمنازل

كان موعد رؤية هلال شهر شوال 1441 في الإمارات مساء يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو 2020، حيث تعذرت رؤية هلال هذا الشهر في سماء الإمارات، وعليه كان يوم السبت 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وعليه كان يوم الأحد هو الأول من شهر شوال وأول أيام عيد الفطر بالإمارات، ووقت صلاة عيد الفطر 2020 في دبي بعد ربع الساعة من شروق الشمس في المدينة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن وقت الصلاة بدبي من هنا.
كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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