موعد صلاة العيد عجمان 2020 بالإمارات

متى موعد صلاة عيد الفطر عجمان 2020 في المنازل بالإمارات؟ هو سؤال الجميع من المواطنين والمقيمين والمتواجدين بمدينة عجمان بدولة الإمارت وذلك بعد دخولنا رسميًا في الساعات الأولى من عيد الفطر السعيد 1441 وغرة شهر شوال، ونقدم من خلال موقعنا klma.org توقيت صلاة العيد عجمان 2020 في المنازل، حيث تقرر رسميًا عدم إقامة صلاة العيد بالمساجد نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، مع الاكتفاء بأداء الصلاة في البيوت.

موعد صلاة العيد عجمان 2020 في المنازل

كان عدد أيام شهر رمضان الفضيل 1441 بدولة الإمارات لهذا العام 30 يومًا، وكان أخر أيام الشهر الفضيل هو يوم السبت الموافق 23 مايو 2020، وعليه كان موعد أول أيام عيد الفطر وغرة رمضان بالإمارات هو يوم الأحد 24 مايو 2020، وسوف يكون رب الأسرة هذا العام هو الإمام في صلاة العيد، والتي تعبر عن الفرحة الحقيقية لتلك المناسبة العظيمة، موعد صلاة عيد الفطر عجمان 2020 في البيوت عند الساعة 5.47 صباح الأحد.

موعد صلاة عيد الفطر بالمنازل في الإمارات 2020

المساجد في عجمان وكل إمارات الدولة، سوف تبث تكبيرات العيد قبل 10 دقائق من موعد صلاة العيد بالمنازل في عجمان وكل الإمارات، وبعد التكبيرات يتم إذاعة الأذان والدعوة لصلاة العيد في المنازل، ولن يكون هناك خطبة عيد هذا العام.