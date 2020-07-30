موعد صلاة العيد في الخبر 2020 عيد الأضحى السعودية

دخلنا في الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المجيد 1441 في السعودية وكل العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد في الخبر 2020 تلك المدينة السعودية الواقعة في المنطقة الشرقية على الخليج العربي، حيث تعود صلاة العيد مجددًا إلى المساجد، بعد قرار المملكة الأخير، وتعتبر مدينة الخبر السعودية واحدة من أهم المدن السياحية في المملكة وفي الخليج العربي.

موعد صلاة العيد في الخبر 2020 السعودية

تعتبر صلاة العيد هي عنوان الفرحة الحقيقية، حيث تظهر السعادة والبهجة على وجوه كل المشاركين في الصلاة، هذا وتزينت مساجد الخبر في المنطقة الشرقية لاستقبال المصلين، هذا وقد ناشدت وزارة الأوقاف الجميع بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية عند زيارة المسجد، هذا ويترقب الجميع خطبة العيد في السعودية، وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد المرتقبة، موعد صلاة عيد الفطر في الخبر السعودية عند الساعة 5.05 من صباح الجمعة.