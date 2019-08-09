موعد صلاة العيد في الكويت 2019 ووقت الصلاة في (الأحمدي، الجهراء، حولى، الفروانية، مبارك الكبير، الكويت العاصمة)

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2019 ذلك الموعد المنتظر من الجميع سواء من المواطنين او المقيمين، كما ننشر وقت صلاة العيد 2019 في الكويت العاصمة ومحافظة الأحمدي والجهراء وحولى والفروانية ومبارك الكبير وصباح الأحمد وباقي مناطق الدولة، هذا وقد أعلنت وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت عن قائمة الجوامع والمصليات التي تستقبل المصلين خلال صلاة العيد في كافة محافظات الدولة، وقد تم تجهيز تلك المصليات والمساجد، وأصبحت جاهزة للصلاة ولخطبة العيد التي ينتظرها الجميع.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2019 الكويت – إضافية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أماكن وعناوين المصليات الإضافية لصلاة العيد بالكويت، حيث ستكون هناك 4 مصليات إضافية لصلاة العيد في محافظة الأحمدي، وستكون في أربعة مراكز للشباب في الفحاحيل وصباح السالم والمنقف والصباحية، كما ستكون هناك مصليات إضافية لصلاة عيد الأضحى 2019 في الجهراء بمراكز شباب القصر والجهراء القديمة والصليبية السكنية، وصلاة عيد الأضحي بمحافظة حولى سيكون هناك مصليات في ملعب بيان وملعب مشرف، ومصليات إضافية بالعاصمة في مركز شباب السره وساحة الصليبخات بغرناطة.

موعد صلاة العيد في الكويت 2019 الأحمدي والجهراء وحولى والكويت العاصمة

يوم وقفة عرفات رسميا هو السبت 9 ذي الحجة الموافق 10 أغسطس 2019، ويوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019 بالكويت هو يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019، حيث تقام صلاة العيد صباح يوم الأحد، هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد واحد لصلاة عيد الأضحى بالكويت العاصمة والأحمدي والفروانية وحولى والجهراء ومبارك الكبير وصباح السالم.

موعد صلاة العيد بالكويت 2019 هو عند الساعة 5.28 صباح يوم الأحد.