موعد صلاة العيد في الكويت 2020 وتاريخ وقفة عرفات

أعلنت وزارة الأوقاف بدولة الكويت عن توقيت صلاة عيد الأضحى 2020 في بيان رسمي صدر عن الوزارة منذ قليل، كما حددت الأوقات أماكن المصليات التي تستضيف المصلين من المواطنين والمقيمن، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد في الكويت 2020 للإجابة عن السؤال الهام للجميع ووقت صلاة عيد الأضحى في حولى والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي والكويت العاصمة، وصلاة العيد هي عنوان الفرحة الكبرى للجميع مع قدوم أول أيام العيد الكبير.

موعد عيد الأضحى في الكويت 2020

كشفت وزارة الأوقاف عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 في الكويت وموعد وقفة عرفات 1441 في الدولة، وقد بدأ شهر ذي الحجة 1441 في الكويت رسميًا يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يوليو 2020 الجاري،

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وعليه تكون وقفة عرفات في الكويت 1441 يوم التاسع من ذي الحجة الموافق الخميس 30 يوليو، ليكون أول أيام العيد الكبير في الكويت يوم الجمعة 31 يوليو 2020، وموعد صلاة العيد يكون صباح يوم الجمعة، وقد أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء أماكن مصليات العيد الكبير في حولى والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والكويت العاصمة.

موعد صلاة العيد في الكويت 2020

يترقب الجميع من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الأضحى في دولة الكويت للمشاركة فيها وعيش أوقاتها الرائعة والبهيجة، كما يترقب الجميع المشاركة في ترديد تكبيرات العيد الرائعة والمفضلة للجميع، ويأتي العيد الكبير في الكويت وسط توجه الدولة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية،

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والدخول في المرحلة الثالثة من خطة الكويت الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، ومن أماكن مصليات العيد على سبيل الذكر لا الحصر: مركز شباب السرة بالعاصمة، مركز شباب الدعية، وتستضيف ساحة الصليبخات صلاة العيد في غرناطة، كما ستقام صلاة العيد في منطقة القصر بساحة الجهراء الرياضية، وفي مركز شباب العارضية.