Take a fresh look at your lifestyle.


موعد صلاة العيد في الكويت 2020 وتاريخ وقفة عرفات

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الكويت 2020 موعد صلاة العيد الكويت 2020

أعلنت وزارة الأوقاف بدولة الكويت عن توقيت صلاة عيد الأضحى 2020 في بيان رسمي صدر عن الوزارة منذ قليل، كما حددت الأوقات أماكن المصليات التي تستضيف المصلين من المواطنين والمقيمن، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد في الكويت 2020 للإجابة عن السؤال الهام للجميع ووقت صلاة عيد الأضحى في حولى والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي والكويت العاصمة، وصلاة العيد هي عنوان الفرحة الكبرى للجميع مع قدوم أول أيام العيد الكبير.

1 موعد عيد الأضحى في الكويت 2020
2 موعد صلاة العيد في الكويت 2020

موعد عيد الأضحى في الكويت 2020

كشفت وزارة الأوقاف عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 في الكويت وموعد وقفة عرفات 1441 في الدولة، وقد بدأ شهر ذي الحجة 1441 في الكويت رسميًا يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر يوليو 2020 الجاري،
شاهد أيضًا: موعد إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت
وعليه تكون وقفة عرفات في الكويت 1441 يوم التاسع من ذي الحجة الموافق الخميس 30 يوليو، ليكون أول أيام العيد الكبير في الكويت يوم الجمعة 31 يوليو 2020، وموعد صلاة العيد يكون صباح يوم الجمعة، وقد أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء أماكن مصليات العيد الكبير في حولى والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والكويت العاصمة.

موعد صلاة العيد في الكويت 2020

يترقب الجميع من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الأضحى في دولة الكويت للمشاركة فيها وعيش أوقاتها الرائعة والبهيجة، كما يترقب الجميع المشاركة في ترديد تكبيرات العيد الرائعة والمفضلة للجميع، ويأتي العيد الكبير في الكويت وسط توجه الدولة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية،
شاهد أيضا: حجز موعد الأضاحي في الكويت
والدخول في المرحلة الثالثة من خطة الكويت الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، ومن أماكن مصليات العيد على سبيل الذكر لا الحصر: مركز شباب السرة بالعاصمة، مركز شباب الدعية، وتستضيف ساحة الصليبخات صلاة العيد في غرناطة، كما ستقام صلاة العيد في منطقة القصر بساحة الجهراء الرياضية، وفي مركز شباب العارضية.

مواعيد صلاة العيد الكويت 2020
المنطقة الوقت مكان الصلاة
موعد صلاة العيد الكويت العاصمة 5.23 صباحًا
وقت صلاة عيد الأضحى السرة 2020 5.23 صباحًا مركز شباب السرة
وقت صلاة العيد غرناطة 5.23 صباحًا ساحة الصليبخات
صلاة عيد الأضحى الدعية 5.23 صباحًا مركز شباب الدعية
وقت صلاة العيد مبارك الكبير 2020 5.23 صباحًا ساحة مبارك الكبير
صلاة العيد العارضية 5.23 صباحًا مركز شباب العارضية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

تنزيل برنامج هويتي للأندرويد في الكويت لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile…

أخبار العالم

خطوات التسجيل في منصة متى المركزية لإدارة المواعيد الحكومية

أخبار العالم

أخبار الحالة الصحية لأمير الكويت.. الشيخ صباح الأحمد يغادر إلى أمريكا

أخبار العالم

خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت للمواطن وغير الكويتي عبر موقع المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

رابط تسجيل طلب عودة أو الالتحاق بدورة إعادة الخدمة قوة الشرطة بوزارة الخارجية…

أخبار العالم

هل البعوض ينقل فيروس كورونا .. دراسة جديدة تحسم الجدل

أخبار العالم

خطوات التسجيل في برنامج هويتي الكويت لتفعيل البطاقة المدنية الرقمية Kuwait Mobile ID

أخبار العالم

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن مُدة إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات moi.gov.kw

أخبار العالم

تطبيق هويتي الكويت وطريقة التحقق من البطاقة المدنية الرقمية عبر موبايل آخر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.