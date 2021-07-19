موعد صلاة العيد في الكويت 2021.. وزارة الأوقاف تنشر سنن عيد الأضحى

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الكويت موعد صلاة العيد الكويت

سُنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يتبعها الجميع من المسلمين حول العالم، ومع قدوم عيد الأضحى تلك المناسبة الجليلة والعظيمة، نشرت وزارة الأوقاف الكويتية على حسابها الرسمي بمواقع التواصل، عدد من السنن النبوية والتي كان يقوم بها سيدنا وتاج رؤوسنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أكدت الوزارة أن صلاة العيد سوف تُقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إلى جانب عدد من الساحات.

سنن عيد الأضحى وموعد الصلاة في الكويت

  • التكبير (الله أكبر)، تكبيرات العيد المعهودة.
  • الاغتسال.
  • التزين والتطيب ولبس أحسن الثياب.
  • الأكل بعد الصلاة.
  • صلاة العيد في المصلى.
  • مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه.
  • الأضحية.
  • تهنئة المسلمين.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت الساعة 5.16 صباح الثلاثاء.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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