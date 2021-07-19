موعد صلاة العيد في الكويت 2021.. وزارة الأوقاف تنشر سنن عيد الأضحى

سُنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يتبعها الجميع من المسلمين حول العالم، ومع قدوم عيد الأضحى تلك المناسبة الجليلة والعظيمة، نشرت وزارة الأوقاف الكويتية على حسابها الرسمي بمواقع التواصل، عدد من السنن النبوية والتي كان يقوم بها سيدنا وتاج رؤوسنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أكدت الوزارة أن صلاة العيد سوف تُقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إلى جانب عدد من الساحات.

سنن عيد الأضحى وموعد الصلاة في الكويت