دخلنا في الساعات الأخيرة من وقفة عرفات، وينتظر الجميع أول أيام العيد وموعد صلاة عيد الأضحى في مدينة العين وفي كل مدن الإمارات العربية المتحدة، هذا ويذكر أن شهر ذي الحجة 1442 قد بدأ في الإمارات يوم الأحد 11 يوليو 2021، وأن وقفة عرفات هي اليوم الإثنين 19 يوليو، وأول أيام العيد هي غدا الثلاثاء 20 يوليو 2021.

موعد صلاة العيد في مدينة العين بالإمارات 2021

تُقدم مدينة العين خلال أيام عيد الأضحى 2021 الكثير من الفعاليات الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسائحين القادمين إلى الإمارات ومدينة العين، كما تجهزت كل الوجهات الترفيهية في المدينة لاستقبال الجميع، موعد صلاة العيد في العين عند الساعة 5.55 صباح الثلاثاء.