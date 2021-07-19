موعد صلاة العيد في مدينة العين بالإمارات 2021

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد العين موعد صلاة العيد العين

دخلنا في الساعات الأخيرة من وقفة عرفات، وينتظر الجميع أول أيام العيد وموعد صلاة عيد الأضحى في مدينة العين وفي كل مدن الإمارات العربية المتحدة، هذا ويذكر أن شهر ذي الحجة 1442 قد بدأ في الإمارات يوم الأحد 11 يوليو 2021، وأن وقفة عرفات هي اليوم الإثنين 19 يوليو، وأول أيام العيد هي غدا الثلاثاء 20 يوليو 2021.

موعد صلاة العيد في مدينة العين بالإمارات 2021

تُقدم مدينة العين خلال أيام عيد الأضحى 2021 الكثير من الفعاليات الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسائحين القادمين إلى الإمارات ومدينة العين، كما تجهزت كل الوجهات الترفيهية في المدينة لاستقبال الجميع، موعد صلاة العيد في العين عند الساعة 5.55 صباح الثلاثاء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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