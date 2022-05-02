موعد صلاة العيد 2022 في الفروانية بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
صلاة العيد محافظة الفروانية صلاة العيد محافظة الفروانية

انتهى شهر رمضان الفضيل 1443 وبدأ رسميًا شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2022 في دولة الكويت، حيث تعيش الأمة الإسلامية أيامً كريمة ومباركة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الفروانية، حيث تُقام الصلاة اليوم الإثنين في الجوامع ومصليات العيد بالكويت، هذا ويذكر أن شهر رمضان قد انتهى عن 30 يومًا.

موعد صلاة العيد 2022 في الفروانية

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ان موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الفروانية وفي كل محافظات الدولة سوف تكون عند الساعة 5.21 صباح اليوم الإثنين، هذا وقد جهزت الوزارة الجوامع والمصليات لتكون في أبهى صورها وأتم جاهزيتها لاستقبال المصلين.
موعد صلاة عيد الفطر 2022 في حولي
مصليات العيد في الفروانية سوف تكون ثمانية وهي مصلى العيد في الفروانية والرابية والعارضية والفردوس والعارضية الصناعية والعمرية وعبدالله المبارك ومصلى الرقعي والأندلس.
كل عام وانتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد صلاة العيد 2022 في محافظة الأحمدي

أخبار العالم

موعد صلاة العيد 2022 في الكويت العاصمة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.