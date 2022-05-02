موعد صلاة العيد 2022 في الفروانية بالكويت

انتهى شهر رمضان الفضيل 1443 وبدأ رسميًا شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2022 في دولة الكويت، حيث تعيش الأمة الإسلامية أيامً كريمة ومباركة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الفروانية، حيث تُقام الصلاة اليوم الإثنين في الجوامع ومصليات العيد بالكويت، هذا ويذكر أن شهر رمضان قد انتهى عن 30 يومًا.

موعد صلاة العيد 2022 في الفروانية

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ان موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الفروانية وفي كل محافظات الدولة سوف تكون عند الساعة 5.21 صباح اليوم الإثنين، هذا وقد جهزت الوزارة الجوامع والمصليات لتكون في أبهى صورها وأتم جاهزيتها لاستقبال المصلين.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في حولي

مصليات العيد في الفروانية سوف تكون ثمانية وهي مصلى العيد في الفروانية والرابية والعارضية والفردوس والعارضية الصناعية والعمرية وعبدالله المبارك ومصلى الرقعي والأندلس.

كل عام وانتم بخير.