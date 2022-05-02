موعد صلاة العيد 2022 في الكويت العاصمة

بواسطة محمود عطا الله
صلاة عيد الفطر الكويت صلاة عيد الفطر الكويت

حددت وزارة الأوقاف 15 مصلى لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة الكويت العاصمة إلى جانب الجوامع، من الجدير بالذكر ان شهر رمضان جاء كامل العدة هذا العام في دولة الكويت، وانتهى رسميًا يوم الأحد 1 مايو، وبدأ شهر شوال وأول أيام العيد اليوم الإثنين 2 مايو 2022 والذي يشهد صلاة العيد في صباحه.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت العاصمة

قالت وزراة الأوقاف في تعميم لها، أن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدينة الكويت وكل مدن الدولة، سوف يكون عند الساعة 5.21 من صباح اليوم الإثنين أول أيام العيد، هذا ويحرص الجميع على المشاركة في الصلاة وترديد تكبيراتها والاستماع للخطبة.
موعد صلاة عيد الفطر الجهراء
مصليات عيد الفطر في مدينة الكويت سوف تكون مصلى العيد في السرة والدعية والصليبخات وجابر الأحمد وكيفان والروضة وقرطبة والخالدية، ومصلى العيد في الدسمة واليرموك والنزهة والفيحاء والقادسية والشامية وغرناطة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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