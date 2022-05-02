موعد صلاة العيد 2022 في محافظة الأحمدي

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الأحمدي موعد صلاة العيد الأحمدي

يستعد الجميع في الكويت حاليًا للمشاركة في صلاة العيد 2022 بعد دخولنا رسميًا في اليوم الأول من عيد الفطر السعيد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة الأحمدي، حيث تُقام الصلاة في جوامع المحافظة إلى جانب مصليات العيد التي حددتها وزارة الأوقاف في الساحات ومراكز الشباب.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 محافظة الأحمدي

قالت وزارة الأوقاف، ان موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الأحمدي وكل محافظات الكويت سوف يكون عند الساعة 5.21 من صباح اليوم الإثنين 2 مايو 2022، يذكر أن شهر رمضان جاء هذا العام كامل العدة، وكان آخر أيامه يوم الأحد 1 مايو.
موعد صلاة العيد مدينة الكويت 2022
مصليات عيد الفطر في محافظة الأحمدي هي: مصلى العيد بنادي الشباب الرياضي بالأحمدي، مصلى مركز شباب الرياضة بالفحيحيل، مصلى العيد فياساحة جابر العلي بجوار مدرسة عبدالله الأحمد، مصلى نادي الساحل بأبو حليفة، مركز شباب الرياضة بالمنقف، مركز شباب الصباحية، مصلى علي صباح السالم بمركز شباب الرياضة، مصلى صباح الأحمد الساحة مقابل ثانوية جمانة بنت الحسن، مصل العيد بالعقيلة ساحة مسجد العريفان، مصلى الرقة ساحة بجوار مسجد حباب بن المنذر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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