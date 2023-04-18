موعد صلاة القيام في الكويت 2023.. الشهر الفضيل يقترب من نهايته “يا بركة رمضان لا تغادري الدار”

اقترب شهر رمضان الفضيل من نهايته، وساعات تفصلنا عن بداية عيد الفطر وغرة شهر شوال الكريم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة معرفة موعد صلاة القيام في الكويت 2023، حيث تُقيم مساجد الدولة بالإضافة إلى المراكز الرمضانية تلك الصلاة المباركة من بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل 1444.

موعد صلاة القيام في الكويت 2023

بكل سهولة يمكنك معرفة موعد صلاة القيام في مساجد الكويت خلال شهر رمضان 2023 ميلاديًا 1444 هجرية، وذلك عبر تطبيق “مساجد الكويت”، وهو تطبيق رسمي تابع لوزارة الأوقاف، عند الدخول على التطبيق، تختار المئذنة بأعلى يسار الواجهة الرئيسية، ثم تختر المدينة والمنطقة والمسجد، حيث تجد كل مواقيت الصلاة المخصصة بكل مسجد.

من أكبر مساجد الكويت، المسجد الكبير ومسجد الغانم وغيرهم الكثير من المساجد العامرة بدولة الكويت، هذا ومن المرتقب أن يتواجد أكثر من 50 ألف مصل بالمسجد الكبير خلال صلاة القيام في ليلة القدر 27 رمضان.

موعد صلاة القيام بالمسجد الكبير 12 عند منتصف الليل.

وقت الصلاة في مسجد الغانم في حولي 12 عند منتصف الليل.