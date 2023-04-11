نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات صلاة القيام في مساجد منطقة السالمية بمحافظة حولي في الكويت خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان 2023، حيث تستقبل مساجد السالمية المصلين في تلك الصلاة المباركة، حيث يتحرى المصلون خلال تلك الصلوات ليلة القدر العظيمة، للفوز بنفحة ربانية مباركة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.
موعد صلاة القيام في مساجد السالمية رمضان 2023
- وقت صلاة القيام بمسجد المزيني بالسالمية رمضان 2023 الساعة 11.30 مساء.
- مسجد عبدالله البحر 1 بعد منتصف الليل.
- مسجد عروة بن الزبير الساعة 12 بعد منتصف الليل.
- مسجد أبو سفيان بن حرب الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.
- عبدالله راشد الزير 12 بعد منتصف الليل.
- مسجد الشيخ أحمد الخميس الخلف 12.30 منتصف الليل.
- صلاة القيام بمسجد الأذينة بالسالمية 12.30.
- عبدالله خلف الشراح 12 بعد منتصف الليل.
- دلال عبدالله الجاسم 12 بعد منتصف الليل.
- مسجد خالد يوسف المرزوق 12.30.
- محمد عبدالله الوهيب 1 بعد منتصف الليل.
- مسجد الشيخ صالح الإبراهيم 1 بعد منتصف الليل.
- صلاة القيام مسجد حمزة بن عبد المطلب بالسالمية الساعة 1.15 بعد منتصف الليل.
- مسجد فهد السالم الصباح 12 بعد منتصف الليل.
- أحمد عبدالله المحري 12.30.
- مسجد لطيفة النمش 12.30.
- مسجد الصحابة الكرام 12 بعد منتصف الليل.
- مسجد بدرية ناصر الجيعان الساعة 1 بعد منتصف الليل.
- فهد ولولوة عيسى العثمان 12.30.