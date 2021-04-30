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موعد صلاة القيام في مساجد الكويت

بواسطة محمود عطا الله
مواقيت صلاة القيام في الكويت مواقيت صلاة القيام في الكويت

أعلن قطاع المساجد بوزارة الأوقاف الكويتية عن موعد صلاة لقيام في المساجد خلال الأيام العشرة الأخير من شهر رمضان 2021-1442، حيث جاء ذلك خلال بيان رسمي صدر عن الوزارة، كما حدد البيان عدة مناطق لن تقام في مساجدها صلاة القيام 2021 بسبب الكثافة السكانية العالية، كما طالبت الوزارة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية خلال المشاركة في صلاة القيام بالكويت حفاظًا على سلامة جميع المصلين، وتبدأ صلوات القيام بداية من ليلة 21 رمضان.

مواقيت صلاة القيام في الكويت 2021-1442

أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة القيام سوف تُقام في المساجد التي تُقام فيها صلاة التراويح، وأنه تقتصر المشاركة في الصلاة على الرجال فقط دون النساء والأطفال، بخصوص المناطق غير المسموح بإقامة صلاة القيام بسبب الكثافة السكانية العالية هي (حولي، النقرة، ميدان حولي، السالمية، جليب الشيوخ، المهبولة)، وأكدت الوزارة على مواصلة غلق المساجد بعد كل صلاة ومنع الاعتكاف هذا العام وغيرها من الأنشطة، مواقيت صلاة القيام في الكويت 2021 عند الساعة 12 عند منتصف الليل، ومدة الصلاة 30 دقيقة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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