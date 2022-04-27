موعد صلاة القيام في مساجد الكويت ليلة القدر 27 رمضان 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة القيام مساجد الكويت ليلة القدر

ليلة القدر هو الموعد المرتقب من العام إلى العام للجميع في دولة الكويت وكل العالم الإسلامي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة القيام في مساجد الكويت في ليلة 27 رمضان 2022 الموافق 1443 ونحسبها بفضل الله أن تكون هي الليلة العظيمة والمباركة، هذا وتشهد مساجد الكويت مشاركة كبيرة من الجميع في صلاة القيام خلال تلك الأيام المباركة والعشر الآواخر من شهر رمضان الفضيل.

موعد صلاة القيام في مساجد الكويت اليوم في ليلة القدر 27 رمضان

  • معرفة موعد صلاة القيام في مساجد الكويت في رمضان 2022 واليوم في ليلة القدر عبر تطبيق مساجد الكويت الذي دشنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.
  • من خلال الصفحة الرئيسية لتطبيق مساجد الكويت تختار علامة المئذنة الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.
  • بعد ذلك تختار المحافظة ثم المنطقة ثم تختار المسجد.
  • تظهر لك بعد ذلك كل بيانات المسجد وأوقات الصلوات به.
  • وقت صلاة القيام في مسجد قباء بالشامية الساعة 1 بعد منتصف الليل.
  • صلاة القيام في مسجد أبوبكر الصديق بالشامية الساعة 12.20 بعد منتصف الليل.
  • وقت القيام في مسجد أبوهريرة بمنطقة شرق الساعة 12 عند منتصف الليل.
  • مسجد كعب بن مالك بالنعيم صلاة القيام عند 12 منتصف الليل.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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