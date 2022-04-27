موعد صلاة القيام في مساجد الكويت ليلة القدر 27 رمضان 2022

ليلة القدر هو الموعد المرتقب من العام إلى العام للجميع في دولة الكويت وكل العالم الإسلامي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة القيام في مساجد الكويت في ليلة 27 رمضان 2022 الموافق 1443 ونحسبها بفضل الله أن تكون هي الليلة العظيمة والمباركة، هذا وتشهد مساجد الكويت مشاركة كبيرة من الجميع في صلاة القيام خلال تلك الأيام المباركة والعشر الآواخر من شهر رمضان الفضيل.

موعد صلاة القيام في مساجد الكويت اليوم في ليلة القدر 27 رمضان