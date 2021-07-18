تستعد الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد في الطائف 2021 حيث يترقب الجميع موعد تلك الصلاة للمشاركة في فرحتها وبهجتها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام، وذلك بعدما دخلنا في الساعات الأخيرة قبل شروق شمس أول أيام العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياضي 2021

هذا وقد تم تجهيز الجوامع التي تستضيف الصلاة، لكي تكون في أبهى صورها خلال صلاة وخطبة العيد، كما سيتم توفير عدد من الساحات العامة كمصليات للعيد في مدينة الطائف، إلى جانب بعض المساجد المساندة للجوامع التي تستضيف صلاة الجمعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الطائف 1442/2021

بدأ شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 11 يوليو 2021، يوم وقفة عرفات يوافق الإثنين 19 يوليو، وأول أيام العيد الكبير يوم الثلاثاء 20 يوليو، وزير الشؤون الإسلامية صرح أن صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الطائف عند الساعة 6.02 صباح الثلاثاء.