موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021.. هل مسموح بمشاركة النساء؟

أعلنت وزارة الأوقاف عن مصليات عيد الأضحى في الدوحة وكل مدن قطر 2021، حيث تُقام الصلاة صباح غدًا الثلاثاء 20 يوليو 2021 أول أيام العيد، ويشغل تفكير الجميع سؤال هام وهو “هل مسموح بمشاركة النساء في صلاة العيد؟”، هذا وقد تم اقتصار صلاة عيد الفطر الماضي على مشاركة الرجال فقط، ولم تصرح وزارة الأوقاف بخصوص أي جديد عن مشاركة النساء في صلاة عيد الأضحى، وعليه ومن الواضح أن صلاة العيد غدا سوف تُقتصر على الرجال فقط.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021

تُقام صلاة العيد بعد ربع ساعة من شروق شمس أول أيام العيد، هذا وقد طالبت وزارة الأوقاف كل المصلين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، مع ضرورة إبراز تطبيق احتراز عند الدخول للصلاة، موعد صلاة عيد الأضحى في قطر عند الساعة 5.10 صباح يوم الثلاثاء.