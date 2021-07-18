موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 وأماكن الجوامع والمصليات بالدوحة

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة عيد الأضحى قطر 2021 موعد صلاة عيد الأضحى قطر 2021

أعلنت وزارة الأوقاف عن أماكن مصليات عيد الأضحى في قطر 2021-1442 على مستوى العاصمة الدوحة وباقي مدن الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 بمدينة الدوحة، وذلك بعدما أصبحنا على بعد ساعات من أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا وقد طالبت وزارة الأوقاف كل المشاركين في صلاة العيد بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

1 أماكن جوامع ومصليات عيد الأضحى في قطر 2021
2 موعد صلاة عيد الأضحى في قطر والدوحة 2021

أماكن جوامع ومصليات عيد الأضحى في قطر 2021

من بين الأماكن التي تستضيف موعد صلاة عيد الفطر في قطر 2021 على سبيل الذكر لا الحصر: مصلى عيد معيذر الوكير، مسجد حمزة بن النعمان بالحويلة، مصلى عيد الخور جنوبًا، مسجد الإمام الشافعي بالريان الجديد، مصلى العيد بالخريب، مسجد الإمام بن كثير بالغرافة، رابط معرفة أماكن وجوامع ومصليات صلاة العيد في قطر هو:
أسماء جوامع ومصليات العيد
هذا وتقام صلاة العيد فيما يزيد عن 900 جامع ومصلى في كل أنحاء دولة الكويت، حيث تم تزيين وتجهيز تلك الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر والدوحة 2021

الجميع في قطر ينتظر المشاركة في الصلاة وتكبيرات العيد وسماع خطبة الصلاة، يشارك الجميع في هذا الحدث الهام والذي يحدث مرتين في السنة، حيث تعلو الفرحة والسعادة وجوه الجميع، موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 سوف يكون عند الساعة 5.10 من صباح يوم الثلاثاء 20 يوليو.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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