دخلنا في الساعات الأولى من أول أيام العيد الكبير 2022-1443 حيث يترقب الجميع المشاركة في صلاة العيد في كل دول العالم، نقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة مارسيليا الفرنسية، تلك المدينة التي تضم جالية مسلمة وعربية كبيرة جدًا، حيث يحرص الجميع على المشاركة في تلك الصلاة والتي تعبر عن الفرحة الحقيقية للعيد.

موعد صلاة عيد الأضحى مارسيليا 2022

تكبيرات العيد هي الأمر المرتقب من الجميع وكذلك الاستماع للخطبة، موعد صلاة عيد الأضحى في مارسيليا الساعة 6.21 من صباح يوم السبت 9 يوليو 2022 بتوقيت فرنسا، هذا ويمكن أن تقام صلاة العيد في أي وقت خلال الفترة من الساعة 6.21 صباحًا حتى وقت صلاة الظهر اليوم السبت، وتُصلى جماعة مع جموع المسلمين في المساجد والمصليات وهذا أفضل، كما يمكن أن تُصليها مع أسرتك.

هذا وقد كان يوم وقفة عرفة هو أمس الجمعة الثامن من شهر يوليو 2022، ليكون موعد أول أيام عيد الأضحى في فرنسا والعالم هو اليوم السبت 9 يوليو 2022.