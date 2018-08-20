موعد صلاة عيد الأضحى 2018 الدوحة قطر

سيشارك الجميع في صلاة العيد بالدوحة العاصمة وكل مدن دولة قطر المقرر لها صباح يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1439 الذي سيوافق بالتاريخ الميلادي يوم الثلاثاء 21 من شهر أغسطس 2018، وعند موعد صلاة عيد الأضحى 2018 بالدوحة قطر ستعم الفرحة كل مناطق ومدن الدولة وسيرتدي الجميع الملابس الجديدة احتفالا بتلك المناسبة العظيمة والهامة، هذا وقد جهزت وزارة الأوقاف كل المساجد والمصليات لاستقبال المصلين، وتم توقير كل عمليات الصيانة وتوفير الفرش الجديد للمساجد، وتجهيز مكبرات الصوت، حيث يترقب الجميع خطبة العيد والمشاركة في تكبيرات العيد المبارك.

انتهى شهر ذو القعدة 1439 يوم السبت 11 أغسطس 2018 في قطر وكل دول العالم وعدته غير كاملة عن 29 يوما لهذا العام، وعليه قد بدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 12 أغسطس 2018، وموعد صلاة عيد الأضحى في قطر سيكون صباح يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018 أول أيام العيد والموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1439، ويوم وتاريخ وقفة عرفات أعظم أيام هذا العام كان يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2018، أيام عظيمة ومباركة تمر على العالم اجمع.

موعد صلاة عيد الأضحى الدوحة قطر

هذا وقد أعدت الدولة وجهزت كل المرافق الترفيهية والسياحية الهامة لاستقبال الزائرين والمواطنين والمقيمين والسائحين خلال إجازة العيد الكبير، كما تم تجهيز الكثير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة الرياضية والثقافية والترفيهية والمسابقات في كل الأنحاء بالدولة، كما ستكون هناك عروض مباشرة ومفتوحة في الكثير من الأماكن العامة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالدوحة قطر الساعة 5.24 صباحا.