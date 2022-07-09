موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في صلالة

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا  التقرير موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مدينة صلالة العاصمة السياحية لسلطنة عُمان، حيث تُقام صلاة العيد صباح أول أيام عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة 1443 والذي يوافق ميلاديًا اليوم السبت التاسع من يوليو 2022، كان يوم وقفة عرفة في سلطنة عُمان أمس الجمعة الثامن من شهر يوليو 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 صلالة

حددت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان مواعيد صلاة العيد في كل المدن بالسلطنة، موعد صلاة عيد الأضحى في صلالة 2022 سوف يكون عند الساعة 6.41 من صباح اليوم السبت، هذا ويحرص الجميع في صلالة من المواطنين والمقيمين على المشاركة في صلاة العيد والاستماع للخطبة وترديد التكبيرات.

تعتبر صلالة من أهم الوجهات السياحية في الخليج والمنطقة، ويقصدها الكثير من السائحين القادمين من الخليج وأيضًا السائحين القادمين من كل دول العالم، وخاصة خلال فترة خريف صلالة المعروفة، كل عام وأنتم بخير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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