موعد صلاة عيد الأضحى 2023 الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت العاصمة وباقي محافظات الدولة، وذلك قبل ساعات من وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يأتي خلال الشهر الكريم والعظيم شهر ذي الحجة، إلى جانب المساجد النموذجية في كل مدن الكويت، وفرت وزارة الأوقاف عدد من المصليات في الساحات العامة ومراكز الشباب موزعة على كل أنحاء الدولة لاستقبال المصلين.

صلاة عيد الأضحى في الكويت 2023

توقيت صلاة عيد الأضحى هو توقيت واحد في كل مساجد ومصليات مدينة الكويت وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء، صلاة العيد هي عنوان الفرحة الحقيقية للعيد، حيث يتوجه كل أفراد الأسرة للمشاركة فيها يرتدون الملابس الجديدة والبهجة والسعادة تعتلي وجوه الجميع، حيث ينتظر الجميع من العيد للآخر التكبيرات المميزة والاستماع إلى الخطبة.



موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الكويت:

تُقام صلاة العيد الكبير في صباح أول أيام العيد والذي يوافق العاشر من شهر ذي الحجة 1444 وهو يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت وكل محافظات الكويت عند الساعة 5.06 من صباح يوم الأربعاء.