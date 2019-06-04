موعد صلاة عيد الفطر 2019 في المغرب و سلطنة عمان وفلسطين والأردن

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2019 في المغرب و وقت صلاة العيد في سلطنة عمان وفلسطين والأردن، بجانب ميعاد صلاة عيد الفطر في مصر والعديد من الدول العربية، التي ثبت لها رؤية هلال شهر شوال اليوم الأربعاء 2019، ليكون أول أيام عيد الفطر الموافق 5-6-2019، وفيما يلي ننشر توقيت إقامة الصلاة بعدة دور عربية أو إسلامية، كما نضع لكم رابك للتعرف على موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2019 .

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440 لديها، وعليه سيكون اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما نفس ما صدر عن اللجان الشرعية وهيئة الرؤيا في سلطنة عمان نحو ثبوت رؤية هلال عيد الفطر، هذا بجانب ما صدر عن دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية المعنية بالأمر في فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمة.

موعد صلاة عيد الفطر 2019 سلطنة عمان

تقام صلاة عيد الفطر المبارك بعد شروق شمس اليوم 5-6-2019، حيث أكدت وزارة الأوقاف العمومية أن موعد الصلاة في مسقط هو 6:05 ويجب على المواطنين مراعاة فروق التوقيت.

توقيت صلاة العيد في الأردن

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية اليوم بعيد الفطر المبارك وسيتم إقامة صلاة العيد في 6:30 صباحاً.

موعد صلاة العيد في المغرب

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب ، حددت اليوم البيانات التالية .