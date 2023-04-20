موعد صلاة عيد الفطر في الأحمدي 2023.. تعرف إلى أماكن المصليات في المحافظة

بواسطة محمود عطا الله
موعد صلاة العيد الأحمدي 2023 موعد صلاة العيد الأحمدي 2023

تعتبر محافظة الأحمدي واحدة من أكبر محافظات دولة الكويت، حيث خصصت وزارة الأوقاف عدد كبير من المصليات موزعة على عدد من الساحات العامة ومراكز الشباب، وقد أعلنت الوزارة منذ ساعات عن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الأحمدي 2023 وكل محافظات الدولة، هذا وإلى جانب المصليات، سوف تُقام صلاة العيد بالكويت في كل المساجد التي تُقيم صلاة الجمعة (المساجد النموذجية).

موعد صلاة عيد الفطر في الأحمدي 2023

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فسوف يبدأ موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الأحمدي 2023 وفي كل محافظات الكويت عند الساعة 5.31 من صباح الجمعة، هذا ويذكر أن الكويت قد أعلنت رسميًا أن الخميس هو آخر أيام شهر رمضان، وأن الجمعة 21 أبريل هو أول عيد الفطر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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