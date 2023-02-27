موعد عرض الألعاب النارية عند أبراج الكويت اليوم الثلاثاء

تشهد دولة الكويت، مساء اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، واحد من أهم الفعاليات بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، وهي فعالية عرض الألعاب النارية عند أبراج الكويت، حيث يُقدم اليوم عرضًا كبيرًا وفريدًا من نوعه، ومن المرتقب أن يحضر العرض عند أبراج الكويت جمهور كبير من المواطنين والمقيمين والسائحين القادمين للكويت خلال أيام الأعياد، هذا وسوف يتابع العرض أيضًا الملايين عبر شاشات التلفاز.

عروض الألعاب النارية اليوم عند أبراج الكويت