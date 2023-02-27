موعد عرض الألعاب النارية عند أبراج الكويت اليوم الثلاثاء
تشهد دولة الكويت، مساء اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، واحد من أهم الفعاليات بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، وهي فعالية عرض الألعاب النارية عند أبراج الكويت، حيث يُقدم اليوم عرضًا كبيرًا وفريدًا من نوعه، ومن المرتقب أن يحضر العرض عند أبراج الكويت جمهور كبير من المواطنين والمقيمين والسائحين القادمين للكويت خلال أيام الأعياد، هذا وسوف يتابع العرض أيضًا الملايين عبر شاشات التلفاز.
عروض الألعاب النارية اليوم عند أبراج الكويت
- موعد عرض الألعاب النارية عند أبراج الكويت اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 يبدأ عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي للكويت.
- سيكون هناك إغلاق جزئي لشارع الخليج العربي بادية من الساعة 5.30 مساء.
- سوف تكون هناك حافلات خاصة لنقل الجمهور إلى مكان العرض.
- أماكن الحافلات لنقل الجمهور ستكون موجودة في المواقف التالية: مواقف سوق شرق، الساحة الترابية مقابل مخفر شرق، مواقف مجمع الوزارات، الساحة الترابية مقابل مجمع الأوقاف، مواقف حولي بارك، مواقف المعاهد في محافظة حولي، ومواقف ونادي اليخوت على شارع الخليج العربي، مواقف المطاعم على شارع الخليج العربي، مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة عند جمعية المحامين.