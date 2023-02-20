موعد عرض الدرون في الجزيرة الخضراء 2023

أصبحت الجزيرة الخضراء واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في الكويت خلال احتفالات الأعياد الوطنية بالكويت 2023، لما تُقدمه تلك الوجهة السياحية من فعاليات مبهرة إلى جانب موقعها الفريد على الخليج.

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نستعرض من خلال هذا التقرير موعد عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، وهو ثاني عرض من نوعه تستضيفه الجزيرة في أقل من أسبوع، عرض الدرون سيكون واحد ضمن كثير من الفعاليات المبهرة التي تنتظر كل زائري الجزيرة من كافة الأعمار.

موعد عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم