موعد عرض الدرون في الجزيرة الخضراء 2023

أصبحت الجزيرة الخضراء واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في الكويت خلال احتفالات الأعياد الوطنية بالكويت 2023، لما تُقدمه تلك الوجهة السياحية من فعاليات مبهرة إلى جانب موقعها الفريد على الخليج.
تعرف على: رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء 2023
نستعرض من خلال هذا التقرير موعد عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، وهو ثاني عرض من نوعه تستضيفه الجزيرة في أقل من أسبوع، عرض الدرون سيكون واحد ضمن كثير من الفعاليات المبهرة التي تنتظر كل زائري الجزيرة من كافة الأعمار.
موعد عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم
- سوف يبدأ عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم الأثنين 20 فبراير 2023 عند الساعة 6.30 مساء بالتوقيت المحلي للكويت.
- يشارك في العرض المبهر المرتقب 2000 طائرة درون سوف ترسم لوحات فنية مرتقبة في سماء دولة الكويت.
- أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء 2.5 دينار، الأطفال 4 سنوات فأقل الدخول مجانًا.
- تفتح الجزيرة الخضراء أبوابها للزائرين من الثالثة عصرًا حتى 11 مساء من الأحد إلى الأربعاء، وتفتح من 10 صباحًا حتى 11 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت.