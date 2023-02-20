موعد عرض الدرون في الجزيرة الخضراء 2023

بواسطة محمود عطا الله
عرض الدرون في الجزيرة الخضراء اليوم عرض الدرون في الجزيرة الخضراء اليوم

أصبحت الجزيرة الخضراء واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في الكويت خلال احتفالات الأعياد الوطنية بالكويت 2023، لما تُقدمه تلك الوجهة السياحية من فعاليات مبهرة إلى جانب موقعها الفريد على الخليج.
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نستعرض من خلال هذا التقرير موعد عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، وهو ثاني عرض من نوعه تستضيفه الجزيرة في أقل من أسبوع، عرض الدرون سيكون واحد ضمن كثير من الفعاليات المبهرة التي تنتظر كل زائري الجزيرة من كافة الأعمار.

موعد عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم

  • سوف يبدأ عرض الدرون بالجزيرة الخضراء اليوم الأثنين 20 فبراير 2023 عند الساعة 6.30 مساء بالتوقيت المحلي للكويت.
  • يشارك في العرض المبهر المرتقب 2000 طائرة درون سوف ترسم لوحات فنية مرتقبة في سماء دولة الكويت.
  • أسعار تذاكر الجزيرة الخضراء 2.5 دينار، الأطفال 4 سنوات فأقل الدخول مجانًا.
  • تفتح الجزيرة الخضراء أبوابها للزائرين من الثالثة عصرًا حتى 11 مساء من الأحد إلى الأربعاء، وتفتح من 10 صباحًا حتى 11 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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