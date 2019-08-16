موعد عودة الحجاج إلى فلسطين بعد ادائهم مناسك الحج

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس بعثة الحج والعمرة، عن موعد عودة الحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية بعد أداء مناسك الحج هذا العام بكل سهولة ويسر، واوضح ان حجاج قطاع غزة سيتوجهون اليوم الجمعة إلى المدينة المنورة للمكوث بها ثلاثة أيام وبعد ذلك يعودوا الى مطار المدينة للسفر إلى القاهرة ومنها يسافرون برا الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، أما حجاج مدينة الضفة الغربية غادروا مكة المكرمة يوم 13 أغسطس مساء، ضمن 20 حافلة تم تفويجهم، والوزارة قامت بعمل كافة التنسيقات مع السعودية والأردن وإدارة المعابر الفلسطينية لتسهيل عودتهم .

موعد عودة الحجاج 2019-1440

يعود الحجاج الفلسطينيين من الاراضي المقدسة بعد إتمام فريضة الحج لهذا العام، وقد فرض الله علينا فريضة الحج وغيرها مثل الصيام والتكبير والتلبية وأداء المناسك وذبح الأضحية للتقرب الى الله بكثير من الطاعات طامعين من الله عز وجل ثوابه والعفو من عقابه، وبعد ان ينتهي هذا الموسم نرجوا من الله العفو والمغفرة ودخول الجنة، وبعد اداء شعائر الحج يعود الحجاج إلى مكة ويأدون طواف الوداع، وبعدها يتم مغادرة الاماكن المقدسة، وشهد هذا الموسم تاخر عودة الحجيج بسبب رفضهم العودة ليكونوا جوار بيت الله الحرام.

ولكن السلطات لسعودية تعمل على إخلاء الاماكن لارساء النظام، وأعلنت مصر للطيران انه سوف تبدأ عودة الحجاج المدينة بداية من يوم السبت الموافق 17 أغسطس، وسوف يكون عودة اخر فوج من الحجاج في يوم الخامس من شهر سبتمبر 2019 .