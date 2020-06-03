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موعد عودة محاكم الكويت للعمل من جديد 2020 – يتوجب على راغب الحضور “حجز موعد محكمة”

بواسطة محمود عطا الله
موعد عودة العمل في محاكم الكويت موعد عودة العمل في محاكم الكويت

موعد عودة المحاكم بالكويت للعمل من جديد هو سؤال الجميع الآن ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم خلال الفترة الحالية، حيث تم الكشف رسميًا عن موعد عودة المحاكم بالكويت للعمل 2020 بعد قرار مجلس القضاء بالدولة، هذا وسيكون استئناف عمل المحاكم بشروط في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها العالم كله، هذا ويذكر أن محاكم الكويت قد توقفت عن العمل منذ مارس 2020 الماضي.

موعد عودة المحاكم في الكويت 2020

سوف يكون تاريخ عودة العمل في محاكم الكويت هو أول أيام شهر يوليو 2020، حيث سيتم استئناف العمل في كل محاكم الدولة، هذا وتتواصل عمليات التعقيم وتجهيز القاعات وكل المنشآت لاستقبال المواطنين طبقًا للشروط الجديدة، زيارة المحكمة لن يسمح لها إلا بغير حجز موعد زيارة للمحكمة لحضور جلسة، هذا وسوف تُطلق الوزارة خلال الساعات القادمة موقع حجز مواعيد المحاكم، وسوف يُمنع دخول مندوبي المحامين والشركات، هذا وسوف يتم تحقيق التباعد داخل قاعات المحكمة بحيث يكون الفاصل بين كل شخصين 2 متر، كما سيتم تقليص عدد حضور الجلسات للحد الأدنى.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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