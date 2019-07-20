موعد عيد الأضحى 1440 في جميع الدول العربية وموعد الوقوف بعرفات

نترقب في الوقت الحالي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1440 والكثير من المسلمين يبحثون عن موعد عيد الأضحى في جميع الدول العربية، حيث أن عيد الأضحى لا يقف فقط عند الوقوف بعرفات للحجيج، ولكنه أيضًا يخص جميع المسلمين، ففيه يتم ذبح الأضحية، والتي لها مواعيد معينة ينبغي أن تتم فيها، ولذلك يبحثون عن متى عيد الأضحى 1440 هجريًا؟ وهذا ما سنتعرف عليه.

موعد عيد الأضحى

تنتشر مظاهر البهجة والسعادة في الأعياد الرسمية والمناسبات، وخصوصًا في عيد الأضحى المبارك الذي يقوم المسلمين بذبح الأضاحي، والتنزه في الحدائق العامة وزيارة الأهل والأقارب، وإظهار روح الحب والمودة لبعضهم البعض، وقبل أن يأتي ويهل علينا شهر ذي الحجة يرغب المسلمين في التعرف على أول أيام عيد الأضحى المبارك وكذلك موعد يوم وقفة عرفات للبدء بالتجهيزات الخاصة بعيد الأضحى.

متى عيد الأضحى 1440 في الدول العربية؟

ويتم تحديد عيد الأضحى المبارك من خلال تحديد أول أيام شهر ذي الحجة، حيث أن وقفة عرفات تكون يوم 9 من شهر ذي الحجة، أي أنها هذا العام ستكون يوم الأحد 11 أغسطس 2019 في جميع الدول العربية، وسيقف فيها المسلمين بجبل عرفات.

أما عن موعد عيد الأضحى 2019 فسيكون يوم الاثنين 12 أغسطس 2019 في جميع الدول العربية أيضًا، وذلك بناءً على القرارات التي أعلنتها المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية التي تسعى كل عام إلى تحديد موعد عيد الأضحى قبل قدومه حتى يستعد الحجاج لزيارة بيت الله الحرام والوقف بجبل عرفات.

فنتمنى لكم عيد أضحى سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.