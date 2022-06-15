موعد عيد الأضحى المبارك في سلطنة عُمان 1443

مع اقتراب موسم أداء فريضة الحج، يستعد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفيما يلي نوضح لكم موعد الإجازة الرسمية لعيد الاضحى 2022 بسلطنة عمان، وذلك عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج والوقوف على جبل عرفات، بحيث يكون يوم النحر هو أول أيام عيد الأضحى، ويتم في تلك الأثناء منح المسلمون إجازة رسمية يخالف موعدها تبعاً للأنظمة المعتمدة بكل دولة، ويُذكر أن إجازة عيد الأضحى بسلطنة عمان مدفوعة الأجر ، وتمنح تلك الإجازة لجميع الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغير ذلك من الشخصيات الاعتبارية الأخرى وكذلك العاملين بمنشآت القطاع الخاص.

متى موعد عيد الأضحى في سلطنة عمان 1443

من المتوقع أن رؤية هلال شهر ذي الحجة يكون يوم الأربعاء الموافق ثلاثين من ذو القعدة 1443 والتاسع والعشرين من شهر يونيو 2022م، بحيث يكون يوم عرفة نهار الجمعة الثامن من يوليو 2022، وعليه فسوف يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت التاسع من يوليو 2022م، بحيث تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام بسلطنة عُمان تبدأ من يوم الجمعة الموافق التاسع ذي الحجة حتى الثاني عشر من ذي الحجة 1443هجري؛ وجاء ذلك تبعاً لتصريحات المرسوم السلطاني الذي يتوجب تحديد مواعيد إجازة عيد الأضحى بسلطنة عُمان مُنذ اليوم التاسع من ذي الحجة إلى اليوم الثاني عشر من نفس الشهر.

ولكن في حقيقة الأمر فإن تحديد موعد إجازة عيد الأضحى في سلطنة عمان وفي كافة بلاد المسلمين كذلك متوقف على رؤية الهلال، ويعد عيد الأضحى العيد الأكبر عند المُسلمين بحيث يأتي بعد عيد الفطر المبارك بما يقرب من سبعين يومًا، وذلك بعد أن يقوم الحجاج على صعيد عرفات، ويتم الاحتفال بالعيد الكبير في كافة الأرجاء؛ ويرجع ذلك لكونه الذكرى الكبرى التي استعد فيها سيدنا إبراهيم للتضحية بابنه إسماعيل لنيل مرضاة الله، وعليه فيقوم المسلمون بذبح الأضحية في عيد الأضحى وتوزيع لحومها على الأقارب والفقراء، مع تبادل التهنئة بأجواء العيد المبارك.